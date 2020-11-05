Motorine 10 kuruş zam geldi!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 06/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."