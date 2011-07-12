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Ekonomi

MOTORİNE 10 KURUŞ ZAM      ANKARA (A.A)

12 Temmuz 2011 13:57

-MOTORİNE 10 KURUŞ ZAM      ANKARA (A.A) - 12.07.2011 - Motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt şirketleri daha önce 3,54-3,57 lira arasında sattıkları motorinin litre fiyatını bugünden geçerli olmak üzere 3,64 ile 3,67 lira arasında satmaya başladı.  Bu arada 8 Temmuz Cuma gününden itibaren de akaryakıt ürünlerinden 95 oktan benzinin satış fiyatına litrede 6 kuruş zam yapılmıştı. Benzine yapılan söz konusu zam ile 95 oktan benzinin litre fiyatı bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinde, İstanbul ve Ankara illerinde 4,17 liradan 4,23 liraya, İzmir'de 4,16 liradan 4,22 liraya yükselmişti. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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