Motorinden sonra LPG'ye de zam geliyor!

Motorine art arda yapılan zammın ardından bu gece, otogaz (LPG) fiyatlarının 22 kuruş artması bekleniyor.



KRT'de yer alan habere göre; motorine art yapılan zammın ardından bu gece, otogaz (LPG) fiyatlarının 22 kuruş artması bekleniyor. Benzine, salı gününü çarşambaya bağlayan gece 23-24 kuruş zam yapılmıştı.

Benzin (tonu), küresel piyasalarda 818 dolarla başladı. Yurt içinde dolar kurunun da rekor üstüne rekor kırması üzerine benzinde bir miktar artış hesaplandı. Ancak, izleyen günlerde benzinin tonu kademe kademe düştü.

812 dolara kadar geriledi ve düşüş eğiliminin devam etmesine bağlı olarak söz konusu üründe zam baskısı ortadan kalktı. Benzinde, şimdilik bir artış ön görülmüyor.