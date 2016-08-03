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Ekonomi

Motorinde indirim

Litrede ortalama 5 kuruş indirim yapıldı

03 Ağustos 2016 20:45

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litresine ortalama 5 kuruş indirim yaptı.

Ankara'da litresi ortalama 3,69 lira olan motorinin fiyatı 3,64 liraya düşecek.

Motorinin fiyatı İstanbul'da ortalama 3,64 liradan 3,59 liraya, İzmir'de ise ortalama 3,67 liradan 3,62 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Akaryakıt dağıtım şirketleri en son 30 Temmuz'da benzinin litre fiyatında ortalama 6 kuruş, motorinde ise ortalama 10 kuruş indirim yapmıştı.

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