Motorinde indirim

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirim yaptı.

Motorin fiyatlarındaki indirimin ardından Ankara'da litresi ortalama 3,67 lira olan motorinin yeni fiyatı 3,60 liraya; İstanbul'da ortalama 3,60 liradan 3,53 liraya, İzmir'de ortalama 3,64 liradan 3,57 liraya gerileyecek.

4 Aralık'ta motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirim yapılmıştı. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.