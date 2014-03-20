Motorinde indirim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), katkılı akaryakıt ürünlerinde indirim yapılması talebinin ardından dağıtım şirketleri fiyatlarını yeniden gözden geçirdi.

Dağıtım şirketleri motorinde 6-7 kuruş indirime gitti.

Buna göre, İstanbul'da motorin 4,58-4,61, katkılı motorin ise 4,64-4,67 liradan; Ankara'da motorin 4,58-4,60, katkılı motorin 4,64-4,66 liradan; İzmir'de motorin 4,56-4,58, katkılı motorin 4,62-4,64 liradan satılıyor.

Akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve söz konusu şirketlere göre litrede birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.

EPDK'nın dağıtım şirketlerine gönderdiği yazının ardından katkılı motorinde 3 günde 2 indirim yapıldı. Katkılı motorindeki toplam indirim 11-12 kuruşu buldu.