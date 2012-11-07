Motorinde indirim

Akaryakıt dağıtım şirketleri motorin satış fiyatlarında bugünden geçerli olmak üzere litrede 8-9 kuruş indirim yaptı.

Rafineri çıkış fiyatlarında dün yapılan indirimin ardından, akaryakıt dağıtım şirketleri motorin satış fiyatlarında bugünden geçerli olmak üzere litrede 8-9 kuruş indirim yaptı.

Alınan bilgiye göre, yapılan fiyat değişikliğiyle Ankara'da litresi 4,28-4,30 lira arasında satılan motorin, 4,20-4,21 liraya indi. İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 4,19, İzmir'de ise 4,17-4,20 aralığında satılmaya başlandı.

Akaryakıt ürünlerinin perakende satış fiyatları, dağıtım şirketlerinin maliyetine ve rekabet şartlarına, illere ve dağıtım şirketlere göre litrede birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor.