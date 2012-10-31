Motorinde indirim

Akaryakıt dağıtım şirketleri motorin satış fiyatlarında bugünden geçerli olmak üzere litrede 8 kuruş indirim yaptı.

Rafineri çıkış fiyatlarında dün yapılan indirimin ardından, akaryakıt dağıtım şirketleri motorin satış fiyatlarında bugünden geçerli olmak üzere litrede 8 kuruş indirim yaptı.

Alınan bilgiye göre, yapılan fiyat değişikliğiyle Ankara'da litresi 4,28-4,37 lira arasında satılan motorin, 4,20-4,29 liraya indi. İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 4,19-4,29, İzmir'de ise 4,18-4,29 aralığında satılmaya başlandı.

24 Ekim'den geçerli olmak üzere 95 ve 97 oktan kurşunsuz benzin fiyatlarında da 8-9 kuruş arasında indirim yapılmıştı.

