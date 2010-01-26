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Ekonomi

Motorinde 4-6 Kuruş indirim

Akaryakıt ürünlerinden motorin ve kırsal motorinin litre fiyatında 4-6 kuruş indirime gidildi.

26 Ocak 2010 02:00

T24 - Akaryakıt ürünlerinden motorin ve kırsal motorinin litre fiyatında 4-6 kuruş indirime gidildi.

Bugünden geçerli fiyat düzenlemesiyle motorinin litre fiyatı Ankara'da dağıtım şirketlerinden Shell'de 3.07 liradan 3.01 liraya, POAŞ'ta 3.04 liradan 3 liraya, BP'de 3.04 liradan 2.99 liraya, OPET'de ise 3.06 liradan 3.01 liraya geriledi.

İstanbul'da motorinin fiyatı Shell'de 3.06 liradan 3,00 liraya, POAŞ'ta 3.04 liradan 2.99 liraya, BP'de 3.01 liradan 2.96 liraya, OPET'de 3.02 liradan 2.97 liraya düştü.

Motorinin litre fiyatı İzmir'de de Shell'de 3.04 liradan 2.98 liraya, POAŞ'ta 3.04 liradan 2.99 liraya, BP'de 3.00 liradan 2.95 liraya, OPET'de 3.01 liradan 2.96 liraya indi. Kırsal motorinin litre fiyatlarında da 4-6 kuruş indirim yapıldı.

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