Motorinde 4-6 Kuruş indirim

T24 - Akaryakıt ürünlerinden motorin ve kırsal motorinin litre fiyatında 4-6 kuruş indirime gidildi.



Bugünden geçerli fiyat düzenlemesiyle motorinin litre fiyatı Ankara'da dağıtım şirketlerinden Shell'de 3.07 liradan 3.01 liraya, POAŞ'ta 3.04 liradan 3 liraya, BP'de 3.04 liradan 2.99 liraya, OPET'de ise 3.06 liradan 3.01 liraya geriledi.



İstanbul'da motorinin fiyatı Shell'de 3.06 liradan 3,00 liraya, POAŞ'ta 3.04 liradan 2.99 liraya, BP'de 3.01 liradan 2.96 liraya, OPET'de 3.02 liradan 2.97 liraya düştü.



Motorinin litre fiyatı İzmir'de de Shell'de 3.04 liradan 2.98 liraya, POAŞ'ta 3.04 liradan 2.99 liraya, BP'de 3.00 liradan 2.95 liraya, OPET'de 3.01 liradan 2.96 liraya indi. Kırsal motorinin litre fiyatlarında da 4-6 kuruş indirim yapıldı.

