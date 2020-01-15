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Ekonomi

Motorinde 20 kuruş indirim

İndirim pompaya yansımayacak

15 Ocak 2020 18:16

Yarından itibaren motorinde 20 kuruş indirime gidildi. Ancak, bu indirim Eşel Mobil Sistemi gereği pompa fiyatlarına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 20 kuruş indirim gerçekleştiğini, pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağını belirtti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 16/01/2020 tarihinde geçerli olmak üzere Motorinde 20 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."

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