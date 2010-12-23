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Ekonomi

MOTORİN VE GAZYAĞI ZAMLANDI ANKARA (A.A)

23 Aralık 2010 16:05

-MOTORİN VE GAZYAĞI ZAMLANDI ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Akaryakıt ürünlerinden, kırsal motorinin fiyatı litrede 5-6 kuruş, motorinin fiyatı ise 7-8 kuruş zamlandı. Alınan bilgiye göre, yeni ayarlama ile Ankara'da kırsal motorinin litre fiyatı 3,18 ile 3,19 lira arasında, motorinin litre fiyatı ise 3,30 ile 3,32 lira arasında değişen fiyatlarla satılmaya başlandı. Kırsal motorinin litre fiyatı İstanbul'da 3,16, İzmir'de ise 3,15 liradan, motorinin fiyatı ise İstanbul'da 3,30-3,32 lira, İzmir'de ise 3,28-3,30 liradan satılıyor. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Bu arada gazyağı fiyatları da 3-5 kuruş arasında zamlanarak litrede 2,69-2,76 lira arasında değişen fiyatlarla satılmaya başladı. Bazı dağıtım şirketlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de bugünden geçerli kırsal motorin ve motorin fiyatları, öncekiyle karşılaştırmalı (litre/TL) şöyle:      /*                  KIRSAL MOTORİN      MOTORİN      ------------------------------------------      .                        ANKARA      .               --------------------------      .            Eski   Yeni      Eski   Yeni      .            Fiyat  Fiyat     Fiyat  Fiyat      .            -----  -----     -----  -----      BP           3,12   3,18      3,25   3,32      OPET         3,10   3,16      3,25   3,32      POAŞ         3,13   3,19      3,22   3,30                         .                       İSTANBUL      .            -----------------------------      .             Eski   Yeni  Eski   Yeni      .            Fiyat  Fiyat  Fiyat  Fiyat      .            -----  -----  -----  -----      BP            3,10   3,16  3,25   3,32       OPET          3,10   3,16  3,24   3,31      PO            3,10   3,16  3,22   3,30                                                                .                        İZMİR      .             -----------------------------      .             Eski   Yeni   Eski   Yeni      .             Fiyat  Fiyat  Fiyat  Fiyat      .            -----  -----   -----  -----      BP            3,09   3,15   3,23   3,29      OPET          3,10   3,15   3,23   3,30      PO            3,09   3,15   3,20   3,28     */

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