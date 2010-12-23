-MOTORİN VE GAZYAĞI ZAMLANDI ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - Akaryakıt ürünlerinden, kırsal motorinin fiyatı litrede 5-6 kuruş, motorinin fiyatı ise 7-8 kuruş zamlandı. Alınan bilgiye göre, yeni ayarlama ile Ankara'da kırsal motorinin litre fiyatı 3,18 ile 3,19 lira arasında, motorinin litre fiyatı ise 3,30 ile 3,32 lira arasında değişen fiyatlarla satılmaya başlandı. Kırsal motorinin litre fiyatı İstanbul'da 3,16, İzmir'de ise 3,15 liradan, motorinin fiyatı ise İstanbul'da 3,30-3,32 lira, İzmir'de ise 3,28-3,30 liradan satılıyor. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle, şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Bu arada gazyağı fiyatları da 3-5 kuruş arasında zamlanarak litrede 2,69-2,76 lira arasında değişen fiyatlarla satılmaya başladı. Bazı dağıtım şirketlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir'de bugünden geçerli kırsal motorin ve motorin fiyatları, öncekiyle karşılaştırmalı (litre/TL) şöyle: /* KIRSAL MOTORİN MOTORİN ------------------------------------------ . ANKARA . -------------------------- . Eski Yeni Eski Yeni . Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat . ----- ----- ----- ----- BP 3,12 3,18 3,25 3,32 OPET 3,10 3,16 3,25 3,32 POAŞ 3,13 3,19 3,22 3,30 . İSTANBUL . ----------------------------- . Eski Yeni Eski Yeni . Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat . ----- ----- ----- ----- BP 3,10 3,16 3,25 3,32 OPET 3,10 3,16 3,24 3,31 PO 3,10 3,16 3,22 3,30 . İZMİR . ----------------------------- . Eski Yeni Eski Yeni . Fiyat Fiyat Fiyat Fiyat . ----- ----- ----- ----- BP 3,09 3,15 3,23 3,29 OPET 3,10 3,15 3,23 3,30 PO 3,09 3,15 3,20 3,28 */