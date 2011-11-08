-Motorin kullanımı arttı ANKARA (A.A) - 08.11.2011 - Türkiye'de akaryakıt satışları 2011'in 9 ayında 12 milyon 950 bin 60 tona ulaştı. Söz konusu dönemde akaryakıt satışlarının yüzde 84'ünü motorin türleri, yüzde 11,7'sini ise benzin türleri oluşturdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden yapılan dermeleye göre, bu yılın 9 ayında toplam 12 milyon 950 bin 60 ton akaryakıt ürünü satıldı. Akaryakıt artışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oldu. 2010 Ocak-Eylül döneminde akaryakıt satışı 12 milyon 453 bin 944 ton olarak gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde, satışların yüzde 11,7'sini benzin türleri, yüzde 84'ünü motorin türleri, yüzde 4'ünü fuel oil türleri yüzde 0,3'ünü de diğer ürünler oluşturdu. Ürün bazında satışlar incelendiğinde, bu yılın 9 ayında (Ocak-Eylül) akaryakıt dağıtıcılarının sattığı benzin türleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azaldı. 2010 Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 574 bin 747 ton benzin satılırken, bu miktar 2011'in aynı döneminde 1 milyon 509 bin 913 tona geriledi. Motorinlerin satışındaki son yıllardaki hızlı artış bu dönemde de devam etti. 2010 yılı 9 ayında 10 milyon 273 bin 61 ton motorin satışı yapılırken, bu yılın aynı döneminde satış 10 milyon 879 bin 547 tona yükseldi. Söz konusu dönemdeki artış yüzde 5,9 oldu. Fuel oil türlerinde ise bu yılın Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 azalma meydana geldi.