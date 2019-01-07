Motordan fırlayan fare yürekleri hoplattı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) – DÜZCE\'de, yağ bakımı için tamirhaneye getirilen hafif ticari aracın motor kısmından aniden fırlayan fare çalışanların yüreklerini ağızlara getirdi.

Olay önceki gün, Aziziye Mahallesi\'nde bulunan Yeni Sanayi Çarşısı\'nda Yakup Keskin\'e ait tamirhanede meydana geldi. İş yerine getirilen hafif ticari aracın motor yağının değiştirilmesi için Yakup Keskin, yanındaki çalışanlarla birlikte motor kapağını açtı. Bir süre motoru inceleyen Yakup Keskin daha sonra gereken malzemeyi almak için ayrılarak tekrar geri döndü. Bu sırada aniden fırlayan fare Yakup Keskin ve çalışanlarının yüreklerini ağızlarına getirdi. Fareyi gören çalışanlar sağa sola kaçarken, Yakup Keskin ise kaçmaya çalışan fareyi tekmelemeye çalıştı. Yaşanan anlar ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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