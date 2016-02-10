Motorcuyu öldüren alkollü sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası!

İstanbul'da, alkollü araç kullanırken motosiklet kullanıcısı Gökhan Keptiğ'e çarparak ölümüne yol açan sürücü Zafer Kadife'ye "taksirle öldürme" suçundan üç yıl dört ay hapis cezası verildi. Kadife’ye verilen dört yıllık ceza duruşmalardaki ‘iyi hali’ nedeniyle düşürüldü, tutuklanma talebi reddedildi.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Beyoğlu’nda işletmecilik yapan 41 yaşındaki Gökhan Keptiğ, geçen yıl 15 Eylül’de Beşiktaş-Rizespor maçından sonra motosikletiyle evine dönmek üzere yola çıkmıştı. Saat 23.30 sıralarında Feriköy yokuşunda seyir halindeyken, Zafer Kadife’nin kullandığı otomobil, Keptiğ’in kullandığı motosiklete çarpmıştı. Ağır yaralanan bir çocuk babası Keptiğ, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Tutuksuz yargılanan Kadife hakkında İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “taksirle ölüme neden olmak” suçundan dokuz yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Keptiğ Ailesi’nin avukatlarının talebi üzerine Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesi tarafından bilirkişi raporu hazırlanmıştı. Daire’nin 15 Ekim 2015 tarihli rapora göre Kadife’nin 1.16 promil alkollü olduğu belirlenmişti.

Ayrıca tanık Sebiha Kök’ün “Araba motorun şeride gelerek çarptı” şeklindeki ifadesine dikkat çekilmişti. “Kadife’nin kendisine ayrılan şeridin dışına çıktığı, karşı yönden gelen motosikleti gördüğünde etkili bir fren önlemine başvurmadığı, yolunu eğimli olduğunu dikkate almayıp hızını ayarlamadığı” anlaşılmıştı. “Dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışlar gösterdiği” için Kadife asli kusurlu görülmüştü. Keptiğ ise bulunduğu şeritten daha sağa yanaşabileceği gerekçesiyle tali kusurlu sayılmıştı.