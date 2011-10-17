-Motor yarışçısı Wheldon kazada hayatını kaybetti LAS VEGAS (A.A) - 17.10.2011 - İngiliz IndyCar pilotu Dan Wheldon'un, Las Vegas'daki Indycar yarışlarında geçirdiği feci kaza sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Dan Wheldon'un Las Vegas'da yapılan ve 13 turdan oluşan IndyCar 300 yarışında aracının havalanarak bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtildi. IndyCar serisi CEO'su Randy Bernard yaptığı açıklamada, ''Dan Wheldon'un ölümünü duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz, dualarımız o ve ailesiyle. IndyCar sürücüleri ve sahipleri yarışı tamamlamaya ve Dan Wheldon onuruna 5 tur saygı turu atmaya karar verdiler'' dedi. Wheldon 33 yaşında ve 2 çocuk babasıydı.