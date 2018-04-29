Motor gövdesinde delik oluşan uçak zorunlu iniş yaptı

Çin Doğu Havayolları'na ait Airbus A330 tipi uçağın motor gövdesinde, kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra oluşan bir teknik arıza nedeniyle delik oluştu. Arızanın nedeni henüz bilinmiyor.

MU736 sefer sayılı uçak Avustralya'nın Syndney kentinden Çin'in Şanghay şehrine uçuyordu.

Pilotun arızayı fark etmesinin ardından uçak Sydney Havalimanı'na geri döndü. Uçağın inişinde bir sorun yaşanmadı.

Yolcular kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın sol motorundan büyük bir ses ve ardından yanık kokusu geldiğini belirtti.

Bir yolcu "Kabin ekibi bizden kemerlerimizi bağlamamızı istedi ve bizi sakinleştirmeye çalıştı. Ama ne olduğunu anlayamadığımız için herkes çok panik oldu" dedi.

Arızanın ardından sol motora yakın bölgedeki koltuklarda oturan yolcuların, kabin ekibince başka koltuklara alındığı belirtildi.

Yolcular geceyi Avustralya'da geçirdi.

Uçuş güvenlik yetkilileri, arızanın nedenini araştırıyor.