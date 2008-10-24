MotoGP'de son heyecan!..



İtalyan efsanesi "Doktor" lakaplı Valentino Rossi'nin kariyerindeki beşinci MotoGP şampiyonluğunu elde ettiği 2008 Sezonu bu hafta sonu Valencia'da koşulacak İspanya GP'yle sona erecek.



En yakın takipçisinin 102 puan önünde olan Doktor'un takım arkadaşı Lorenzo'ysa yılın çaylağına en büyük aday





9 Mart'ta Katar'daki Losail Pisti'nde start alan MotoGP 2008 Sezonu bu hafta sonu Valencia'da koşulacak İspanya Grand Prixi'yle sona erecek.



İtalyan efsanesi "Doktor" lakaplı 357 puanlı Valentino Rossi'nin kariyerindeki beşinci MotoGP şampiyonluğunu elde ettiği sezonda takım arkadaşı 182 puanlı İspanyol Jorge Lorenzo'ysa "Yılın Çaylağı" ödülünün en büyük adayı.



1 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team 357

2 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team 255

3 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 229

4 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team 182

5 Andrea DOVIZIOSO ITA JiR Team Scot MotoGP 161

6 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team 144

7 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha 134

8 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP 125

9 Shinya NAKANO JPN San Carlo Honda Gresini 117

10 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP 111

11 James TOSELAND GBR Tech 3 Yamaha 100

12 Toni ELIAS SPA Alice Team 92

13 Sylvain GUINTOLI FRA Alice Team 63

14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP 60

15 Alex DE ANGELIS RSM San Carlo Honda Gresini 57

16 John HOPKINS USA Kawasaki Racing Team 55

17 Marco MELANDRI ITA Ducati Marlboro Team 51

18 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team 50

19 Ben SPIES USA Rizla Suzuki MotoGP 20

20 Jamie HACKING USA Kawasaki Racing Team 5

21 Tadayuki OKADA JPN Repsol Honda Team 2



