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Spor

MotoGP'de ilk yarış yapılamadı

13 Nisan 2009 03:00


MotoGP'de Katar'da düzenlenen sezonun ilk yarışı yoğun yağmur nedeniyle ertelendi. Yarışın bugün yapılıp yapılamayacağı da henüz belli değil.

MotoGP takviminin tek gece Grand Prix'ıne ev sahipliği yapan Katar'ın Losail Pisti’nde yarış heyecanından çok yağmur konuşuldu.

18 tur üzerinden yapılması planlanan 125cc yarışı yalnızca dört tur sonunda yoğun yağış nedeniyle durduruldu. Yağış durudurulmadan önce lider durumda olan İtalyan sürücü Andrea Yannone birinci ilan edilirken, Julian Simon ikinci, Sandro Cortese ise üçüncü oldu. Kurallar gereği yarışın yüzde 75'i tamamlanmadığı için pilotlar dereceleri için öngörülen puanların yarısını aldı.

250cc yarışıysa 40 dakikalık gecikmeyle başladı ve yarış mesafesi 13 tura indirilerek, MotoGP mücadelesinin vaktinde başlaması amaçlandı. Yarışın galibi Hector Barbera olurken, ikinciliği Jül Cluzel, üçüncülüğüyse Mike Di Meglio elde etti.

MotoGP yarışıysa starta 3 dakika kala bastıran yağmur dolayısıyla iptal edildi ve bugüne ertelendi.

Casey Stoner'ın pole pozisyonunda başlayacağı yarışın startının bugün saat 21.00'de verilmesi bekleniyor.

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