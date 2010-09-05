-MOTO2'DE ÖLÜMLÜ KAZA ROMA (A.A) - 05.09.2010 - Moto2 San Marino Grand Prix'sinde mücadele eden Japon sporcu Shoya Tomizawa, kaza geçirip hayatını kaybetti. İtalyan ANSA Haber Ajansı'nın haberine göre, Moto GP'nin bir dalı olan Moto2'de yarıştığı sırada motosikletinin kontrolünü kaybeden ve iki yarışçıya çarpan Tomizawa, ağır yaralandı. Helikopterle bir hastaneye kaldırılan, oradan da Adriatik kıyılarındaki Riccione Hastanesi'ne sevk edilen Japon sporcu, burada yaşam savaşını kaybetti. Hastane yetkilileri, sporcunun durumu hakkında bilgi vermedi.