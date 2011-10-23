-Moto GP'de feci kaza SEPANG (A.A) - 23.10.2011 - Moto Gp Malezya Grand Prix'sinde meydana gelen kazada, Honda adına yarışan İtalyan pilot Marco Simoncelli hayatını kaybetti. Yetkililer, yarışın 2. turunda meydana gelen kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki Simoncelli'nin öldüğünü söylediler. 2008'de 250 cc'de şampiyon olan Simoncelli, bir virajı dönerken düştü ve arkasından gelen ABD'li Colin Edwards, Simoncelli'ye çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle Simoncelli'nin kaskı çıktı ve pilot yerde hareketsiz kaldı.