-Moto GP pilotlarında radyasyon korkusu MOTEGİ (A.A) - 01.10.2011 - Moto GP'de yarınki Japonya Grand Prix'sine katılacak İspanyol pilot Jorge Lorenzo, radyasyon korkusu nedeniyle maden suyu ile yıkandığını söyledi. Tokyo yakınlarındaki Moteji'de yarın piste çıkacak Moto GP Dünya Şampiyonu Lorenzo, yıkanmak için şişelerce maden suyu kullandığını belirtti. Yarışın yapılacağı pistin, çevreye radyasyon yayan Fukuşima nükleer santraline 130 kilometre mesafede bulunması, çok sayıda pilotu endişelendiriyor. Japonya'nın kuzeyini 11 Mart'ta vuran deprem ve tsunami, 15 binden fazla kişinin ölümüne, 4 bin 600 kişinin kaybolmasına yol açmış, depremde Fukuşima Nükleer Enerji Santrali'nde de patlamalar olmuş, santral etrafa radyasyon yaymaya başlamıştı. Uzmanların radyasyon konusunda tehlike olmadığına dair güvence vermesine rağmen, yarınki yarışa katılacak birçok ekibin Japonya'ya su ve gıda malzemesi getirdiği belirtildi. Yarışa katılacak pilotlardan İspanyol Dani Pedrosa, yarışın ardından tüm giysilerini Japonya'da bırakacağını açıklamış, Avustralyalı Casey Stoner da konaklama süresini kısa tutmak için Japonya'ya mümkün olan en geç şekilde geleceğini söylemişti.