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MOSTUROĞLU TABURCU EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

05 Temmuz 2011 21:56

-MOSTUROĞLU TABURCU EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, rahatsızlanması üzerine getirildiği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde rahatsızlanması üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hastaneye getirilen Mosturoğlu, burada doktorların yaklaşık 1,5 saatlik tetkiklerinin ardından taburcu edilerek emniyete geri götürüldü. Öte yandan, yine soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan İbrahim Bülent İşçen de, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçtiği Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine böbrek ağrısı şikayetiyle yeniden getirildi.

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