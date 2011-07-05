-MOSTUROĞLU HASTANEYE KALDIRILDI İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, rahatsızlanması üzerine hastaneye sevk edildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Mosturoğlu, emniyette rahatsızlanması üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Mosturoğlu'nun burada sağlık ekipleri tarafından muayene edildiği öğrenildi.