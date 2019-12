Mosturoğlu hakemlerden şikayetçi

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Bursaspor karşılaşmasından sonra hakem Tolga Özkalfa'yı eleştirdi ve kendileri aleyhine yapılan hakem hatalarından yakındı.





Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 5-2 yendiği maçın ardından bir basın açıklaması yapan asbaşkan Şekip Mosturoğlu, hakem Tolga Özkalfa'nın bir gollerini saymadığını ve bir penaltılarını vermediğini iddia etti.





Değişen federasyonla birlikte hakem hatalarını hiç dile getirmediklerini ifade eden Mosturoğlu, ''Canımız çok yanmasına rağmen yöneticilere güven duyduğumuz için bu durumları gündeme taşımadık. Ama hakemin çok kötü bir maç yönettiğini düşünüyorum. Özellikle maçın ilk yarısında bir gol ve bir penaltımız verilmedi. Bu durum da kazanacağımız bir maçı tehlikeye atabilirdi, tribünde istenmeyen olaylar olması durumunda gelecek haftaki Galatasaray maçı öncesinde sahamız kapanabilirdi'' diye konuştu.



Hakemler için hep ''İç saha takımına ezilmeyin'' söylentisinin dolaştığını anlatan Şekip Mosturoğlu, ''Ama her şeyden önce adil olmak zorundalar. Bu sezonda da çok ilginç hakem hataları var. Antep maçında 0-0 durumdayken verilmeyen penaltımız, Sivas maçında da 1-0 öndeyken ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmayan golümüz var. Edu'nun ayağı çatladı ama hakem faul vermedi. Alex'in yediği tekmeyle omzu çıktı hakem o pozisyonda faul vermedi. Emre'nin de yediği tekmelerin ardından sakatlık geçirdi. Belki de Milli Takım'ın bu yüzden puan kaybetti. Sonra da Emre'ye kronik sakat, sakatlığı nüksetti diyorlar. Biz hakem hatalarının sürekli bize değil, kimseye tekrar etmemesini istemiyoruz. Bu konuda mutlaka bir önlem alınmalı'' dedi.



Mosturoğlu, kaliteli bir takıma sahip olduklarını da belirterek, ''Bu durumda olmamamız gerekiyordu. 2 hafta üst üste alınan galibiyetler ilaç gibi geldi. Umarım bu durum sürer. Bizim için çok önemli bir noktayı kazasız atlatmak önemliydi'' diyerek sözlerini tamamladı.



KOÇ: İYİ YOLDAYIZ



Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç ise, Bursaspor karşısında futbolcuları geçmiş haftalara göre çok daha farklı gördüğünü söyledi.



Oyuncuların ''Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz ruhuyla'' mücadele ettiğini ifade eden Koç, ''Tribünlerde de bu yağmura rağmen inanılmaz bir destek vardı ve takımımızın ihtiyacı olan patlama bu maçta gerçekleşti. Nasıl ki işler iyiye giderken bir iki kötü sonuçla her şey kötüye gitmeyecek diyorsak, 1-2 iyi sonuçla da her şey düzelmiş sayılmaz ama bizim takımımız iyi bir yolda'' diye konuştu.



Koç, ''3-4 hafta içinde de bu sonuçları seriye bağlayabilirsek her şey güzel olacak inşallah. Top yuvarlaktır. Londra'da alabileceğimiz bir galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki iddiamızı da sürdürebiliriz, ama olmasa da taraftar bu takıma olan desteğini devam ettirmeli'' dedi.



Hakem kararlarıyla ilgili görüşlerini de dile getiren Ali Koç, ''Biz ligin başındaki kötü performansı hakem hatalarına bağlamıyoruz. Ama o zaman dile getirmedik. Şimdi uygun zaman olduğunu düşünüyoruz. Hakemlerin performansının da Türk futbolunun gelişmesi kadar artmasını bekliyoruz'' dedi.