-MOSTUROĞLU: FENERBAHÇE BAŞARISIZLARIN HEDEFİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 11.03.2011 - Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, daha önceden Trabzonspor ile yaşadıkları şampiyonluk yarışında istenmeyen olayların yaşandığını belirterek, ''Yaşananların kapatılması için en büyük çabalardan birini Sayın Aziz Yıldırım harcamıştır. Koskoca Trabzonspor camiasının kimyasını Sayın Aykut Kocaman'ın açıklamaları bozmuş!'' dedi. Teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın ''Benim kişiliğimi, karakterimi herkes bilir. Başkalarının başarı ya da başarısızlığına kılıf aramam. Sorunu kendimde ararım. Ama bazı şeylerin de gündemde olması, konuşulması gerek. Bakıyorum kimse gündeme getirmiyor. Trabzonspor takımının aldığı başarıları, Şenol hocanın elde ettiği başarıyı yadsımak yanlış olur. Bir teknik adam olarak alkışlamak durumundayız. Ancak kimse yanlış anlamasın ama Trabzonspor son 3 haftada kritik maçlar oynadı. Bu 3 maça bakmak lazım. Gaziantepspor, Bucaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor... 3 maç 3 penaltı. Bu penaltılar Trabzonspor'a kasten, isteyerek verildi demiyorum. Fakat kimse bunları incelemiyor.'' şeklindeki açıklamasını hatırlatan Mosturoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''(Hakemler hakkında daha ne kadar konuşmayacaksınız?) sorusu üzerine Sayın Şenol Güneş ise, (Bu ülke bizim ülkemiz. Bu iş de benim işim. Ben oyuncularımı çalıştırırım, sahaya sürerim. Oyuncunun görevi çıkıp sahaya topunu oynamaktır. Hakemin görevi de doğru karar vermektir. Vermiyorsa ne yapılabilir, hiçbir şey yapamayız. Bu ülkede hukukun işlemediği, adaletin olmadığı yerde saha içinde bunları tartışırsak kan gövdeyi götürür. Ben o konuda susmaktan yanayım. Biz susalım da hakkımız yensin demiyoruz. Varsa gücümüz düzeni değiştirelim. Ülkeler, devletler yıkılıyor, bu tür kanayan yarayı kaşımak sonunda kazananı da kaybettirir) demiştir.'' Mosturoğlu, 10 yılı aşan istikrarlı bir yönetimin yarattığı farklılığın bir sonucu olarak her yıl lig yarışının sonuna kadar içerisinde olduklarını dile getirerek, ''Yer aldığımız tüm branşların hemen hepsinde finallerde bizim adımız var. Bunun bir sonucu olarak şampiyonluk iddiasıyla yarışa başlayan takımlar bu iddiayı kaybettikleri anda taraftarlarına, genel kurullarına, kısaca camialarına şirin gözükmek, başarısızlıklarına bir mazeret üretmek adına bu tip akıl ve izan yoksunu açıklamaları yapıyor ve bize saldırıyorlar. Fenerbahçe, başarısızların ortak hedefi haline geldi'' ifadelerini kullandı. Kimsenin başarı ya da başarısızlığıyla ilgilenmediklerini, sadece işlerini daha iyi yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Mosturoğlu, şöyle konuştu: ''Başta Trabzonspor olmak üzere başarısızlıkları için mazeret üreten kulüplere sesleniyoruz. Futbol bugün, bu sezon bitmiyor. Her sezon yeni bir yarış başlıyor. En az hata yapanın şampiyon olacağı bir yarış. Herkes kendi işine baksın. Yaptığı hatalara mazeret olarak başarılı olanlara çamur atıp, onları aşağı çekmek için uğraşmasın. Ülkemizde her şey hızla değişiyor ve gelişiyor. Bu değişime ve gelişime kulak verin, uymaya gayret edin. Geçmişten bugüne tekrarlanan senaryolar başta taraftarlarınız olmak üzere artık kimse tarafından kabul görmüyor. Her şeyden önemlisi, tarih gerçekleri önünde sonunda ortaya çıkarıyor.'' Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nün yaşadığı tüm travmalara rağmen, yönetici, sporcu ve taraftarıyla kenetlenerek, hedef birliği yaptığını dile getirerek, ''Sağlıklı büyüyen ekonomisi her alanda her branşta final oynayan takımlarıyla Fenerbahçe Kulübü istikrarlı duruşunu sürdürecektir. Bugün bizimle yarış içinde olanlar gibi davranmadığımız için farklıyız. Tıpkı 1974 yılında İslam Çupi'nin dediği gibi 'Şampiyon olmak mümkün, Fenerbahçe olmak imkansız'' diyerek sözlerini tamamladı. Mosturoğlu uzun bir konuşma metninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rakip takım yöneticilerinin açıklamalarında hedefin Aziz Yıldırım mı yoksa Fenerbahçe mi olduğu sorusuna Mosturoğlu, şöyle yanıt verdi: ''Bu kötü bir alışkanlık. Şampiyonluk yarışında geri kalan, hata yapan kendi hatalarına mazeret arayan, yarışta önde olan kulübe bu şekilde yakıştırmaları yapıyor. Burada hedef Sayın Aziz Yıldırım değil, bu Fenerbahçe de değil. Bu kötü bir alışkanlık. Yarın başkası da olacaktır. Bu ne takdir görüyor ne prim görüyor. Kamuoyunun her kesimi bunun artık mazeret üretme olduğunu, suni olduğunu biliyor.'' Mosturoğlu, taraftarların ''Gerekirse Fenerbahçe havuzdan çekilmeli'' şeklinde görüşlerinin olduğu hatırlatılarak, bu durumun nasıl değerlendirildiği, yönetim kurulunun gündemine gelip gelmeyeceği sorusuna verdiği yanıtta, ''Bunun konuşulacağı yer bugün burası değil. Başkanımız salı günü Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında bu konularla ilgili açıklamalar yapacaktır. Tabii ki kulüp olarak düşüncelerimiz var. Başkanımız ve yönetim kurulumuzda bunu değerlendiriyoruz. Salı gününden sonra konuşmak daha doğru olur diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Mosturoğlu, yeni şiddet yasasında yer alacak spor yöneticileriyle ilgili maddelerin en ağır olmasını istediklerini ve bunu desteklediklerini ifade etti. -HAKEM HATALARI- Aziz Yıldırım'ın ligin ilk yarısında hakemlerden memnun olmadığını dile getirdiği ifade edilerek, ''İkinci yarıya baktığınızda siz hakemleri nasıl buluyorsunuz'' sorusuna Mosturoğlu şöyle yanıt verdi: ''Aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Biz hiçbir hakemin art niyetli olmadığını, manipüle edilemeyeceklerini, hatta hakemlere kimsenin erişemeyeceğini iddia ediyoruz. Hakem hatalarının bir realite olduğunu, hakem hatalarının en aza indirilmesi gerektiğini, bir standart olması gerektiğini, hakem eğitiminin, maddi imkanlarının uluslararası örneklerine yakın seviyelere çekilmesi gerektiğini, bu şekilde de hakemin en az hata yapacağını iddia ediyor ve bunu devre arasında Başkan'ın Topuk Yaylası'ndaki söylemiyle paralel olarak buradan da söylüyorum. Bu görüşümüz değişmedi, değişmeyecek de.'' Yapılan açıklamalardan Fenerbahçe takımının hasar almasının mümkün olmadığını vurgulayan Mosturoğlu, ''Takım bunun dışında. Diğer takımlardan farklı olarak, hocamız ve futbolcularımız polemiğin içinde değiller. Yönetim olarak taraftarımızdan gelen binlerce, üyelerimizden gelen yüzlerce mesajı değerlendirdik ve tamamen somut gerçekler üzerine konuştuk. Verilecek cevap varsa, buna yine verirler, ama biz polemiğin içinde olmayız. Gerek görmediğimiz sürece bir daha konuşma da yapmayacağız'' ifadelerini kullandı.