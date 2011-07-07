-MOSTUROĞLU FENALAŞTI İSTANBUL (A.A) - 07.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında bugün mahkemeye sevkedilen 20 sanık arasında bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun fenalaşması üzerine İstanbul Adliyesine 112 acil ambulansı geldi. Alınan bilgiye göre, savcılık sorgusunun ardından ''şike'' ve ''dolandırıcılık'' suçlamalarından tutuklanma istemiyle İstanbul 11. Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine sevkedilen 20 kişi arasında yer alan Mostruoğlu, adliyede sanıkların mahkeme ve diğer işlemlerinin sürdüğü sırada beklerken tansiyonunun yükselmesi üzerine fenalaştı. Bunun üzerine çağrılan ambulansla gelen doktorlar Şekip Mosturoğlu'nu muayene ederek ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye götürülerek tedavi altına alınmasına gerek olmadığına karar verdi.