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Mosturoğlu cezaevine nakledildi İSTANBUL (A.A)

05 Aralık 2011 19:49

-Mosturoğlu cezaevine nakledildi İSTANBUL (A.A) - 05.12.2011 - Futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve hastaneye sevk edilen Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, tekrar cezaevine nakledildi. Mosturoğlu'nun avukatı Naim Karakaya, müvekkili Mosturoğlu'nun bugün, rutin kontroller ve ilaç ayarlaması yapılması için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiğini belirterek, cezaevinde kaldığı için doğal bir psikolojik baskı hisseden müvekkilinin, daha önce de aynı hastaneye sevk edilmiş olduğunu ifade etti. Müvekkili Mosturoğlu'nun bazı basın yayın organlarında belirtildiği gibi, acil vaka olarak hastaneye kaldırılmadığı bilgisini de veren Karakaya, ilaç ayarlaması ve tedavi sürecinden sonra Mosturoğlu'nun yeniden cezaevine nakledildiğini söyledi.

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