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Spor

Mostar'da Hırvat taraftarlar polis araçlarını taşladı SARAYBOSNA (A.A)

12 Kasım 2011 15:59

-Mostar'da Hırvat taraftarlar polis araçlarını taşladı SARAYBOSNA (A.A) - 12.11.2011 - Bosna Hersek'in tarihi Mostar kentinde, Türkiye ile Hırvatistan arasında oynanan 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu ilk maçının ardından, Hırvatistan'ı destekleyen Bosnalı Hırvatlardan oluşan taraftar grubu, polis araçlarını taşladı. Hersek-Neretva Kantonu'nun İçişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Sreçko Boşnyak, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaya yaklaşık 150 taraftarın karıştığını ve bir polis aracındaki hasarın dışında başka maddi hasarın meydana gelmediğini belirtti. Boşnyak, Hırvatistan milli takımının dün akşamki galibiyetini kutlayan grubun polise taş ve şişe attığını da sözlerine ekledi. Hırvat ve Boşnak nüfusunun birlikte yaşadığı Mostar kentinde, taraftar grupları arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. 2008'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Türkiye'nin Hırvatistan'ı penaltı atışları sonucunda elemesinin ardından özellikle Boşnak ve Hırvat nüfusun birlikte yaşadığı Mostar başta olmak üzere bazı kentlerde şiddet olayları yaşanmıştı.  Mostar'da 16, Stolac'ta 3 ve Çaplyina'da 1 olmak üzere 20 polisin yaralandığı olayların ardından, çok sayıda taraftar da gözaltına alınmıştı.

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