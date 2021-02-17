Mostafa Mohamed, Salah'ın yolunda

Mısır'da yayın yapan Al-Masry Al-Youm gazetesi, Galatasaray'da 4 maçta 4 gol atan Mostafa Mohamed'in Premier Lig'e gidebileceğini yazdı. Harika bir başlangıç yapan 23 yaşındaki forvet, Mısır'da manşetlerden inmezken; ülkenin şu andaki en büyük oyuncusu olan Liverpoollu Mohamed Salah gibi Ada'da oynaması bekleniyor.

Mısır'ın Al-Masry Al-Youm gazetesi, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'daki performansını mercek altına aldı.

Haberde, yıldız oyuncunun sağ bek olarak başladığı kariyerinde daha sonra forvet oynadığı ve attığı gollerle bu mevkide kalmayı başardığı hatırlatıldı. 8 yaşında futbola başlayan Mohamed'in, Dina Farms takımında ülkenin en iyi hocalarından eğitim aldığı ve buradan da Zamalek'in alt yapısına geçiş yaptığı vurgulandı.

Haberde golcü oyuncunun kariyerinden öne çıkan anlar paylaşılırken, şu ifadeler kullanıldı:

"2014'te Mohamed'den sağ bekte oynaması istendi. Takımda ancak 5. forvet olabileceği ve bu sebeple savunmanın sağında görev yapması söylendi. Mohamed bu karara üzüldü ama daha sonra forvet olarak çıktığı maçlarda attığı gollerle asıl mevkisini buldu. Dizinden geçirdiği sakatlık sonrasında geri dönüşünü de güçlü yaptı."

Mohamed'in geleceğine ilişkin, "Mohamed, yıllarca ülke dışına çıkması için Zamalek'ten anlayış bekledi. En sonunda hedefine ulaştı ve şu anda Galatasaray'da harika işler yapıyor. Bundan sonra da yolu açık. Liverpool'da oynayan Salah gibi bir gün o da Premier Lig'de forma giyecek. Artık Avrupa'da ve kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Formunu koruduğu sürece İngiltere'de çok kısa bir sürede boy gösterebilir" ifadelerine yer verildi.