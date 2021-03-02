"Mostafa Mohamed, Salah'ı solladı"

Mısır basını, Galatasaray'da 6 gole ulaşan Mostafa Mohamed'in yurt dışında en iyi başlangıcı yapan Mısırlı oyuncu olarak tarihe geçtiğini, Salah'tan daha başarılı olduğunu yazdı.

Mostafa'nın, Galatasaray performansını öven bir habere yer veren "kora11.com" sitesi, "Mohamed Salah'ın başaramadığını başardı" başlığıyla duyurduğu haberde şu ayrıntılara yer verdi:

"Avrupa'daki Mısırlılar için tarih yazmaya devam ediyor. Rakamlar onun yaşayan Mısır efsanesi Mohamed Salah'ı geçtiğini gösteriyor. Erzurum’a 2 gol atan ve 6 gole ulaşan Mostafa, tarih boyunca bunu başaran ilk Mısırlı profesyonel futbolcu oldu. Salah, Basel'le profesyonel olduktan sonra ilk 6 maçta sadece 2 gol atabilmişti."

Bir başka Mısır haber sitesi "emaratalyoum.com" da, "Mostafa Mohamed, Salah'ı yendi ve yeni bir dünya yıldızı rezervine sahip olduğunu gösterdi" başlığıyla benzer istatistiklere yer verdi.