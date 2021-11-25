"Mostafa Mohamed'in sözleşmesini FIFA onaylamayacak"

Zamalek Başkanı Mortada Mansour, Galatasaray'ın Zamalek'ten kiralık kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in sözleşmesinin FIFA tarafından onaylanmayacağını söyledi.

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında kiraladığı Mostafa Mohamed için Zamalek Başkanı Mortada Mansour açıklamalarda bulundu.

Mansour, Mohamed ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"FIFA kabul etmeyecek"

Zamalek Başkanı Mortada Mansour, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed ile imzaladığı sözleşmenin FIFA tarafından onaylanmayacağını söyledi.

Başkan durumu, "Mostafa Mohamed’in Galatasaray’la olan önceki kiralık sözleşmesi, FIFA tarafından onaylanmayacak çünkü onu imzalayan kişi şu anda yönetim kurulumuzda yer almıyor." diye açıkladı.

"Salah'la aynı seviyede"

Mansour, 23 yaşındaki golcünün Galatasaray'a değerinin altında kiralandığını söyledi. Zamalek Başkanı, "4 milyon Dolar’lık satın alma opsiyonu mantık dışı çünkü bu Mostafa Mohamed için oldukça az bir miktar. Çünkü o, Salah’ın kusursuzluğuyla aynı seviyede ve 20 milyon Euro değerinde. Önceki yönetimlerin tek görevi, işleri yürütmekti. Mostafa Mohamed için yaklaşık 9 milyon euro değerinde bir teklif reddedilmişti ve sonrasında onun sadece 2 milyon dolar’a satılmasına şaşırmıştım." diye konuştu.

Fatih Terim, Mostafa Mohamed için ne dedi?

Takımın birçok gol pozisyonuna girip değerlendirememesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Terim, "Diagne de, Mostafa da, Halil de bizim gol beklentisi olan oyuncularımız. Zaman zaman hepsine şans verdik. Atmaya başlarlarsa devam edeceklerini düşünüyorum. Belki ben de bazı maçlarda başkalarını tercih edebilirdim. Görüş meselesi. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Mostafa ile ilgili karar vermek için daha zamanımız var. Ama sonucun ne olduğunu göreceğiz, eğer uzatırsak ki niyetimiz o yönde. Golcülerimizin bu kadar pozisyon bulmada daha fazla gol yapması bizi başka bir yere taşırdı. Umarım en kısa zamanda başlarlar, daha çok zamanımız var. Yarın hem bizim hem ülkemiz için çok önemli mücadelelerden bir tanesi" dedi.