Mostafa Mohamed, Galatasaray'da

Galatasaray, Mostafa Mohamed'in transferi için kulübü Zamelek'te anlaştı. Sarı-kırmızılılar, 1.5 yıllığına kiralayacağı Mohamed için 2 milyon dolar ödeyecek. 23 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu ise 4 milyon dolar olacak.

Galatasaray, takımdan ayrılan Digane’nin yerini Mustafa Momamed ile dolduruyor.

NTV Spor'un haberine göre, Mısırlı golcü ve kulübü Zamalek ile anlaşma sağlandı. Zamalek Kulübü’nün basın sözcüsü Issam Salem, Galatasaray’ın 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon dolar ödeyeceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonuna da sahip.

Mustafa Muhammed bu sezon Mısır Ligi’nde 4 maçta forma giyerek 2 gole imza attı. 24 yaşındaki futbolcu geçen sezonu ise 11 golle kapatmıştı. Muhammed Mısır Milli Takımı’nın formasını ise 4 kez giydi.