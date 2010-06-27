Mossad'ın Başkanı Dagan görevinden ayrılıyor

T24- İsrail istihbaratı Mossad'ın Başkanı Meir Dagan'ın, yaklaşık 8 yıldır sürdürdüğü görevini bırakacağı bildirildi.

Mossad kaynakları ve İsrailli medya yorumcuları, Dagan'ın üç ay kadar sonra bitecek olan görev süresinin uzatılması talebinin kabul edilmediğini duyurdular.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın sözcüsü Nir Hefetz ise, Netanyahu'nun geçen yıl Dagan'ın görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verdiğini, bu konuyla ilgili yeni bir karar alınmadığını söyledi.

Meir Dagan (65), İsrail dış istihbarat örgütünün başına 2002 yılında dönemin Başbakanı Ariel Şaron tarafından atanmıştı. Dagan'ın görevi, Ehud Olmert döneminde iki kez, Netanyahu'nun başbakan olarak görevi devraldığı 2009 yılı başında da bir yıllığına uzatılmıştı.

İsrail başbakanlığı önünde Mossad'a atanacak isim konusundaki en büyük açmazın, şimdiye kadar bu işe uygun bir isim bulunamaması olduğu belirtiliyor. Dagan'ın örgüt içinde kendisinin yerine geçecek birini yetiştirmediği, aksine 8 yıllık görevi sırasında atadığı yardımcılarından üçünü görevi bırakmaya zorladığı, bu kişilerin de örgütten ayrılma yolunu seçtikleri kaydediliyor.

Yine de aday isimler arasında, daha önce Dagan'ın terör konusunda danışmanlığını yapan İsrail İç İstihbaratı Şin Bet'in (Şabak) Başkanı Yuval Diskin'in adı geçiyor. Şin Bet'teki görevi önümüzdeki yıl dolacak Diskin'in, Mossad başkanlığına pek hevesli olmadığı söyleniyor. Dagan'ın yerine adı geçenlerden bir diğer isim de İsrail askeri istihbaratının başkanı Amos Yadlin. Yadlin'in de bu görevdeki 5 yıllık süresini kasım ayında dolduracağına işaret ediliyor. Aday isimler arasında, Netanyahu'ya yakın isimlerden, kaçırılan asker Gilad Şalit ile ilgili görüşmeler için arabuluculuk rolünü üstlenen Hagay Hadas ve İsrail ordusu içindeki bazı generaller de var.