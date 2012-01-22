'MOSSAD Obama'yı vursun' tavsiyesi

T24 - ABD'deki Atlanta Jewish Times Gazetesi'nin sahibinden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tavsiye: MOSSAD'a emir ver, ABD Başkanı Barack Obama'yı öldürsün.



Sahibi olduğu Atlanta Jewish Times gazetesinde bir makale yayımlayan Andrew Adler, İsrail'in İran'ın nükleer tehdidine karşı koyması için üç tavsiyede bulundu.



Sabah gazetesindeki habere göre, İsrail'in ilk önce Hizbullah ve Hamas'a saldırmasını öneren Andrew, ikinci olarak İran'ın nükleer tesislerinin vurulması gerektiğini belirtti.



Andrew, son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de bulunan Mossad ajanlarına "İsrail dostu olmayan" Başkan Obama'ya suikast emri vermesini önerdi. Obama'dan sonra yerine gelecek başkan yardımcısının da "zorla" İsrail düşmanlarını ortadan kaldıracak politikalar izlemesinin sağlanması gerektiğini yazan Andrew, "Bu uçuk senaryonun İsrail'in derinlerinde tartışılmadığını mı düşünüyorsunuz?" diye makaleyi bitirdi.

Tepkiler özür diletti



Yayımlanan makaleden sonra büyük tepki alan Andrew, yazıdan dolayı pişman olduğunu söyledi. Andrew, yazı dolayısı özür dileyerek, suikasti savunmadığını öne sürdü. Ancak ABD Atlanta Yahudi Cemaati makalede belirtilen önerileri sert şekilde kınadı. Açıklamada Andrew'in Başkan Obama, İsrail ve Yahudi cemaatinden özür dilemesi gerektiği belirtildi.





