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BBC Türkçe

Mossad kadın ajanlar arıyor

İsrail'in istihbarat servisi Mossad "güçlü kadınları" işe almak istediğini söyleyerek iş ilanına çıktı. Mossad'ın eski direktörü de kadınların daha iyi ajanlar olduğunu düşündüğünü söylüyordu.

06 Ocak 2017 08:53

İsrail'in İstihbarat ve Özel Operasyonlar Ensitüsü (Mossad), işe almak için kadın ajanlar arıyor.

Mossad, tarihinde ilk defa özellikle kadınları işe almaya yönelik bir program başlattı.

İsrail'in uluslararası istihbarat örgütünün ulusal gazetelere verdiği ilanda "Güçlü kadınlar aranıyor" ifadeleri yer aldı.

Mossad'ın çalışanlarının halihazırda yüzde 40'ını kadınlardan oluşturuyor.

Kritik üst düzey pozisyonların yüzde 24'ünde de kadınlar yer alıyor.

Eski Mossad Direktörü Tamir Pardo, kadınların daha iyi ajanlar olduğunu söylemişti.

Pardo 2012 yılında verdiği bir demeçte kadınlar için "aynı anda birden fazla işi yapabilmeleri ve görevlerini yerine getirebilmek için egolarını bastırabilmeleri nedeniyle gizli görevlerde belirgin bir avantajları var" ifadelerini kullanmıştı:

"Klişelerin aksine, kadınların yeteneklerinin bölgeyi anlama, olayları okuma ve mekansal farkındalık açısından erkeklerden çok daha üstün olduğunu görüyoruz."

Mossad'ın sitesinde yer alan ilanda ise "Önemli olan neler yaptığın değil, kim olduğun" ifadeleri yer alıyor.

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MossadOperasyonlar EnsitüsüMossad Direktörü Tamir Pardo

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