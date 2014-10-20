Mossad internet üzerinden eleman arıyor



Mossad Başkanı Tamir Pardo yeni internet sayfasının açılışıyla ilgili olarak, genç yeteneklerin erişimini kolaylaştırmak istediklerini belirtti. Pardo başvuruda bulunanlara teşkilatın çalışmaları hakkında da son derece kısıtlı olmak kaydıyla bilgi verileceğini söyledi.

Mossad'ın internet sayfasındaki bulunan 7 farklı form, İbranicenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça sunuluyor. Formlardaki bazı sorular, magazin dergilerindeki kişilik testlerini andırıyor. Sorulardan biri şöyle: “Sizi en iyi tasvir eden üç özelliği seçin: Macera meraklısı, istikrarlı, hassas, takım çalışmasına yatkın, bağımsız, korkusuz…”

Teşkilat daha önceleri çalışanların arkadaş ve tanıdıkları arasından kendisine eleman kazanıyordu. Adaylarla gizli ortamlarda buluşuluyordu. Ancak uzun süredir teşkilat interneti de kullanıyor. Yaklaşık iki yıl önce “Çince konuşuyor musunuz? Gizli durum değerlendirmeleri formüle etme, ülkeler üzerine makale yazma yeteneğiniz var mı? – O zaman aradığımız adam/kadın sizsiniz” sözleriyle bir ilan verilmişti. Bu ilan Mossad'ın Çin'de faaliyet içine girdiği şeklinde yorumlanmıştı.

2004 yılında da Mossad iyi kokteyl yapabilen ve akıcı İngilizce konuşabilen bir barmen aradığını duyurmuştu. Birden fazla pasaportu olan kişilerin işe alınmada daha avantajlı olduğu biliniyor.

Mossad dünyada hakkında en az şey bilinen istihbarat örgütleri arasında gösteriliyor. 1951 yılında kurulan örgütün merkezinin Tel Aviv'de olduğu ve bünyesinde 1200 kişi çalıştığı tahmin ediliyor.

Radikal İslamcı Hamas için çalışan silah satıcısı Mahmud El Mabhuh dört yıl önce Dubai'de bir otel odasında ölü bulunmuştu. Yerel polis cinayetin Mossad imzası taşıdığını belirtirken İsrail devleti haberi ne doğruladı ne de yalanladı.