“MOSSAD, gölge Dışilişliler Bakanlığı”

T24 - İsrail gizli servisi Mossad ajanları, İngiliz Daily Mail gazetesi muhabirine konuştu. Birbirinden ilginç ve dehşet verici açıklamalarda bulunan eski Mossad ajanlar, Mossad’ın gerçek yüzünü anlattılar.

Dubai'de Hamas lideri Mahmud el Mabhu suikastinin ardından dikkatleri üzerine çeken dünyanın en acımasız istihbarat örgütü Mossad ajanları, İngiliz Daily Mail gazetesi muhabirine verdikleri özel mülakatta, “Mossad’ın tarihi boyunca Londra’yı gayriresmi büyük operasyonlar için kullandığını, Mossad ajanlarının daima İsrailli diplomatlar ve Mossad’ın ‘Gölge Dışişleri Bakanlığı’ olduğunu, ayrıca, teşkilatın ajanlarına “nasıl öldürüleceğini” öğrettiğini anlattı.

İsrail-Londra hattında derin operasyonlar

Daily Mail muhabirinin sorularını cevaplandıran eski Mossad şefi Ephraim Halevy,“Mossad, tarihi boyunca Londra’yı gayriresmi büyük operasyonlar için kullandı” dedi.

İsrail gizli servisi Mossad içerisinde yaşananların en canlı şahitlerinden biri olan Halevy, 1934 yılında İngiltere’de doğdu ve Londra’da öğrenim gördü. Teşkilata eleman sıkıtısının yaşandığı 1961 yılında katılan Halevy, “Mossad, tarihi boyunca Londra’yı gayriresmi büyük operasyonlar için kullandı. Eğer bir Arabı ajan olarak işe almak istiyorsan, bu kişiye Harrods mağazasından çıkarken yanaşmak, Kahire, Riyad ya da Şam’da denemekten daha kolaydır” diye ifade etti.

İsrail ve Ürdün’ün barış anlaşmasını değerlendirmek amacıyla Ürdün Kralı Hüssein ile biraraya gelerek gizli bir görüşme yaptıklarını anlatan Halevy, “Mossad hakkında neredeyse kutsal olduğuna dair dinsel bir hava estiriliyor. Ülke için, halk için hizmet veriyorduk. İsrail devletinin temellerini korumak için derin bir duygu ve neredeyse bir Mesih misyonuyla telkin edilmiştik. Bu misyon duygusu, Mossad’ın görevinin soykırımı önlemek olarak gören nesilden geliyor. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapmaya razılar. 2.Dünya Savaşı’nın ardından ‘bitmemiş işleri temizlemek’ gizli operasyonlar arasındaydı. Bu operasyonlardan biri, Nazi ölüm kampının mimarı olan ve Arjantin’de saklanan Adolth Eichmann’ı kaçırmaktı. İsrail’e getirildi ve yargılandıktan sonra 1962 yılında idam edildi ”diye kaydetti.

“MOSSAD, gölge Dışilişliler Bakanlığı”

Mossad ajanlarının her zaman İsrail’in diplomatları olduğunu vurgulayan Halevy, şöyle devam etti:

“İsrail başbakanının dünyanın her hangi yerinden biriyle yapacağı toplantıda gizliliği sağlamak Mossad’ın görevi. Mossad, aynı zamanda Gölge Dışilişkiler Bakanlığı...”

Halevy, 1997 yılında, Hamas liderlerinden Khaled Meshal’e düzenlenen ‘zehirli iğne’suikasti sırasında işlerin ters gitmesi ve suikastçi iki ajanın Ürdün’ün başketi Amman sokaklarında yakayı ele vermelerinin ardından büro şefi oldu.

Bu olay, İsrail ile barış anlaşması imzalamak üzere olan Ürdünlüleri fena kızdırır. Sonuç olarak İsrail, iki ajanının serbest bırakılması karşılığında pan-zehirle birlikte Hamas liderini serbest bırakmak zorunda kalır. İsrailli iki ajanların, Dubai’de olduğu gibi yine başka bir ülkenin (Kanada) pasaportuyla seyahat ettikleri ortaya çıkmıştı.

“Bize öldürmeyi öğrettiler!”

Tel Aviv’deki evinde konuşan ve teşkilata 1970’li yıllarda katıldığını ifade eden Gad Shimron, ordudan ayrıldıktan sonra 1.500 kişiden sadece 10 kişinin seçildiği Mossad’ın ‘Elit Harekat Birliğİ’nde görev aldığını anlattı.

Elit Harekat Birliğİ’nde 9 ay süren eğitimin ardından bu birlikten mezun olan 6 kişinin, en hassas örtülü operasyonları yürüttüğünü anlatan Shimron,“Mossad, benim gibi İsrail’in itaatkar vatandaşlarını işe aldı. Bize nasıl hırsızlık yapılacağını, ‘öldürmeyi’ ve normal insanların yapamadıkları şeyleri öğrettiler” dedi.

Shirman, “Burası Avrupa değil. Komşularımız İsveçliler, Norveçliler değil. “Savaşları kazanabiliriz ancak, birini kaybedersek, bu herşeyin sonudur... İsrail’in dünyadaki olağanüstü durumundan dolayı bunun farkındaydık. Mossad’ın elit birliğinin üyesi olarak, CIA ve MI6 gizli servislerinde çalışan meslektaşlarımızın yapamayacakları şeyleri yapmaya yetkiliydik” diye keydetti.