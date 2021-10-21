MOSSAD casusu olmakla suçlanan 15 kişi tutuklandı

İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgi ile belgeleri elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişi, "Uluslararası casusluk" suçundan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan bir soruşturma kapsamında, İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı kişilerin, Türkiye'de bulunan Suriye ve Filistin uyruklu şahıslar ile irtibat kurarak İsrail için bilgi ve belgeler elde ettiği, bilgilerin alınmasının karşılığında kuryeler, havale ofisleri ve uluslararası para transferi şirketler aracılığıyla ödeme gerçekleştirildiği ve uluslararası casusluk faaliyetleri olabileceği bilgisi edinildi.