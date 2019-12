MOSSAD, Başbakan'ı öldürmek için kimden izin istedi?

Cemal Subaşı / Tempo24

'Eymür ve Perinçek öldürülecek'

'Atmaca, Akbaba ve Sırtlan vur emri bekliyor'

'İslami terörist Erdoğan'

'MOSSAD, Erdoğan'ı öldürmek içir Perinçek ile görüştü'

Turhan Çömez'in bilgisayarında bulunduğu ileri sürülen ve ehudperez@inMail24.com isimli e posta adresinden atılan bu mesajda, İsrailli gazeteci olduğunu yazan kişi bir uyarıda bulunarak, "Sizin (Mehmet Eymür) ve Doğu Bey'in (Perinçek) öldürülmenizi bekliyoruz" diyor.Suikasti kimlerin yapacağına dair bilgi de veriyor. Alfa biriminden, 1.92 boylarında, iri kaslı, Atmaca, Akbaba ve Sırtlan'ın vur emri beklediğini anlatıyor.Mailde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için "İslami terörist" tanımı yapılıyor ve iktidara Doğu Perinçek'in gelmesi için tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade ediyor.Ayrıca MOSSAD yetkisili olduğu ileri sürülen "Meir Dagan" isimli bir şahsın Doğu Perinçek ile görüştüğü ve Erdoğan'ı öldürmek için izin istediği de savunuluyor. Buna göre Perinçek'in izin vermesi halinde 10 kişilik Mossad vurucu timi Ankara'ya gönderilecekmiş. Ama Perinçek bu isteği düşüneceğini söylemiş.“EYMUR BEY, BEN ISRAELLI GAZETECIYIM VE SIZIN COK YAKINDA DOGU BEYIN, ALFA BIRIMINDEKI SECKIN SINIF OLAN OZEL BIRLIK TEN ATMACA, SIRTLAN VE AKBABA TARAFINDAN OLDURULECEGINIZI BEKLIYORUZ. ATMACA, AKBABA VE SIRTLAN 1,92 BOYLARINDA VE IRI KASLILAR. ATMACA , SIRTLAN VE AKBABA, SIZI INFAZ ETMEK ICIN " VUR EMRINI" BEKLIYORLAR.”“DOGU BEY, COK DEGERLI BIR DOSTUM VE TEL AVIV DE BASLAYAN DERIN DOSTLUGUMUZ DEVAM EDIYOR. BIZLER DOGU BEYI DESTEKLIYORUZ VE SU ANDA BULUNAN ISLAMI TERRORIST R.T. ERDOAGAN IN YIKILMASINI VE IKTIDARA DOGU BEYIN GECMESI ICIN TUM GUCUNUMUZU KULANACAGIZ. ERDOGAN I OLDURMEK ICIN, MOSSAD IN YETKILISI "MEIR DAGAN" GECENLERDE DOGU BEYLE GORUSTU. MEIR DAGAN, DOGU BEYDEN TERRORIST ERDOGAN I SUIKASTLA OLDURMEK ICIN IZIN ISTEDI. DOGU BEY, BU KONUYU DUSUNECEGINI SOYLEDI. MEIR DAGAN, DOGU BEYDEN HABER BEKLEYECEGINI VE HABER ALIR ALMAZ, 10 KISILIK MOASSAD IN EN KESKIN SUIKAST VURUCU TIMINI ANKARA YA YOLAYACAGINI BELIRTTI. KASIM AYLARDA ISE RUSYA DERIN DEVLETININ 2 NUMARALI ISMI " DUGIN " ILE GORUSTU. DUGIN, DOGU BEYE 3 COK GIZLI DOSYA VERDI 1. AMERICAN DERIN DEVLETI 2. NATO 3. CIN DEVLETI.”“DOGU BEYE, 90 LI YILARDA COK GIZLI MEKTUPLAR GELIYORDU. BAZI MEKTUPLAR AYDINLIK-ANKARA BUROSUNDA GOREVLI S.Y. YE GELIYORDU. S.Y., BU MEKTUBLARI DOGU BEY E VEREREK BILGILENDIRIYORDU. DOGU BEY, S.Y. YI KONTRAGERILLANIN ICINE SIZMA GOREVI VERDI . S.Y., KONRTAGERILLANIN ICINDEKI AHMET CEM ERSEVER LE GORUSMEK ICIN ARAYA ADAMLAR KOYARAK SONUNDA ERSEVERLE YUZYUZE GORUSTULER.ERSEVER , BOLGEDEKI KONTRAGERILLANIN FAALIYETLERININ ANCAK %15 INI ANLATTI. S.Y., TAMAMEN KONRTRAGERILLANIN ICINE SIZMAYI BASARMISTI VE SONUNDACOKERTTI. PEKI S.Y. KIMDI? S.Y. NIN ACILIMI " SONER YALCIN " yazdığı,"