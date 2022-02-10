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MOSSAD'a bilgi sızdırdıkları iddia edilen 16 sanığın tahliye talebi reddedildi

Casusluk suçundan yargılanan sanıklar 4 aydır tutuklu olduklarını belirterek tahliyelerini talep ettiler

10 Şubat 2022 17:21

İsrail Gizli Servisi (MOSSAD) ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önem arz eden bilgi ve belgeleri sızdırdıkları iddiasıyla MİT operasyonuyla yakalanarak "casusluk" suçundan 16 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tahliye talepleri reddedilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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