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Dünya

Mossack Fonseca'ya Panama Belgeleri baskını

Mossack Fonseca yasa dışı bir işlem yapmadığını ve belgelerin Panama dışından yapılan bir siber saldırıyla sızdırıldığını savunuyor

13 Nisan 2016 10:12

Panama Belgeleri sızıntısının merkezindeki hukuki danışmanlık firması Mossack Fonseca'nın genel merkezine polis baskın yaptı.

Aralarında organize suçlar biriminden de yetkililerin olduğu polis, Panama başsavcısının talimatı üzerine harekete geçti.

Başkent Panama City'deki ofise yapılan baskın sırasında polisin bir engelleme ile karşılaşmadığı belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, aramanın şirketin yasa dışı faaliyetlerle bağlantısını ortaya çıkaracak belgeleri ele gerçirmeye yönelik yapıldığı ve Mossack Fonseca'yla birlikte çalışan diğer şirketleri de kapsayacağı belirtildi.

Hukuk firmasından sızdırılan ve önceki hafta basına yansıyan 11 milyondan fazla belge, dünyanın güç ve para sahibi bazı kişilerinin, offshore 'vergi cennetlerini' kullanarak servetlerini gizleyip, vergi ödemekten kaçtıklarını ortaya koymuştu.

Mossack Fonseca yasa dışı bir işlem yapmadığını ve belgelerin Panama dışından yapılan bir siber saldırıyla sızdırıldığını savunuyor.

Panama Cumhurbaşkanı Juan Carlos Varela ülkesindeki offshore mali işlemleri daha şeffaf hale getirmek için diğer ülkelerle iş birliği yapmaya hazır olduklarını ve bu işlemleri incelemek üzere özel bir komisyon kuracaklarını belirtmişti.

28 ülkeden vergi müfettişi bugün Fransa'nın başkenti Paris'te Panama Belgeleri'ni görüşmek üzere bir araya gelecek.

Müfettişler dünyadaki offshore trafiğine yönelik belgeleri inceleyerek, vergi kaçakçılığı ile mücadele için uluslararası bir strateji belirlemeye çalışacaklar.

 

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