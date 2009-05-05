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Spor

Mosley: Formula 1 Ferrari'ye muhtaç değil

05 Mayıs 2009 18:43


Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA, Ferrari Formula 1 Takımı'nın tehdidine meydan okumayla karşılık verdi. Federasyon Başkanı Mosley, Formula 1'in Ferrari'ye muhtaç olmadığını söyledi. 

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda gelecek yıldan itibaren uygulanmaya başlayacak bütçe sınırlaması, Uluslararası Otomobil Federasyonu ile Ferrari'yi karşı karşıya getirdi.

Federasyon, perşembe günü açıklanan karar doğrultusunda takımlara 40 milyon sterlinlik bütçe sınırıyla çalışma seçeneği tanınmasının maliyetleri düşüreceğini savunuyor. Dar bütçeli takımların formula 1 yarışlarına katılabilmesi isteniyor.

Bütçe sınırlaması isteğe bağlı olacak. Bütçe sınırıyla yarışacak takımlar teknoloji geliştirme konusunda diğerlerinden daha özgür bırakılacak, ayrıca sezon dışında dilediği kadar test yapabilecek.

Ferrari, bu uygulamaya şiddetle karşı çıkıyor. Takım başkanı Luco Di Montezemolo, kendi savlarını FIA Başkanı Max Mosley'e mektup yazarak bildirdi.

Di Montezemolo, planlanan uygulamanın adalete ters düşebileceğini, taraflı davranılmasına neden olabileceğini öne sürdü. Ferrari başkanı ayrıca, "takımının Formula 1'deki varlığına garanti gözüyle bakılmaması gerektiği" uyarısında bulundu.

Mosley ise İngiliz Financial Times gazetesinde yayımlanan röportajında bu iddiaya yanıt verdi. Federasyon başkanı, Formula 1'in Ferrari olmadan da ayakta kalabileceğini söyledi. Mosley bununla birlikte, İtalya'nın milli takımı gibi gördükleri Ferrari'yi kaybetmenin kendilerini çok üzeceğini sözlerine ekledi.

Mosley ayrıca, bütçe sınırının ileride yükselip alçalabileceğini söyledi ve ekonomik krizin Formula 1'i henüz vurmadığını, asıl daralmanın sponsorluk anlaşmalarının yenileneceği dönemde görüleceğini belirtti.

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