-MOSKOVA'YI "YANGIN" KORKUSU SARDI MOSKOVA (A.A) - 09.06.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'yı geçen yıl dumanları altında esir alan orman ve torf yangınlarının bu yıl başlayan sıcak hava nedeniyle tekrarlanabileceği bildirildi. Greenpeace Rusya Temsilcisi Aleksiy Yaroşenko yaptığı açıklamada, "Resmi istatistiklerde geçen yıl ve bu yıl meydana gelen yangınların büyük bölümü gösterilmiyor. Biz şu anda Moskova çevresinde 64 bataklık alanda torf yangınları tespit ettik" dedi. Yaroşenko, bu yaz yaşanacak yangınların en az geçen yılki kadar feci olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Greenpeace Gönüllü Programı Başkanı Grigoriy Kuksin de yaptığı açıklamada, başkent Moskova ve diğer büyük şehirlerde dumanın kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Tek sorun ne derecede olacağıdır" diye konuştu. Rusya genelinde geçen yıl yaşanan rekor derecedeki hava sıcaklığı yüzünden çıkan yangınlardan dolayı çok sayıda orman ve küçük yerleşim yerleri yanmış, başkent Moskova da günlerce çevredeki bataklık alanlardaki torf ve orman yangınlarının dumanları altında esir kalmıştı. Rusya, yaşanan kuraklıktan dolayı hububat ihracatını geçici olarak askıya almıştı. Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev nisan ayında yetkililere geçen yıl ülkedeki ekinlerin yüzde 25'ini kül eden yangınların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri almaları talimatını vermişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Rusya'nın uzak doğu bölgesinde ve petrol zengini Sibirya'nın Hantiy-Mansiysk bölgelerinde büyük ormanlık alanların yandığını açıklamıştı. Başkent Moskova'da geçen yıl yangınlar nedeniyle günlerce etkili olan dumandan dolayı ağustos ayında, normalde günde 350 olan ölüm vakası 700'e yükselmişti.