Moskova'yı dumanlar kapladı

T24- Üst üste sıcak hava rekorları ile tanışan Rusya'nın başkenti Moskova'da, bataklıkların yanması ile oluşan yakıcı ve keskin kokulu dumanların şehri kaplaması hayatı olumsuz etkilemeye başladı.





Moskova duman altında kaldı - FOTO GALERİ



Moskova'da ekolojik durum kötüleşirken, hava kirliliği de kritik bir seviyeye geldi.





Moskova'da havayı solumak adeta risk taşımaya başladı. Sabahın ilk saatlerinde ve akşama doğru yoğun olarak hissedilen keskin yanık kokusu Moskova'nın tam göbeğindeki Kızıl Meydan ve çevresinde dahi hissedilmeye başlandı.

CNNTÜRK'te yer alan habere göre, ekoloji uzmanları sağlıklı insanların dahi mümkün oldukça dışarıya çıkmaktan sakınmalarını tavsiye ediyorlar.

Birkaç gündür devam eden ve Moskova'nın dışından rüzgârın etkisiyle Moskova'nın her tarafında dağılan sarımsı sis şeklindeki yangın dumanları ve keskin yanık kokusu insanların yaşamını olumsuz etkilemeye başladı. Zaten tarihindeki en büyük sıcakları yaşayan Moskova'da, insanlar pencerelerini açamaz oldu.





Havada ağır bir yanık kokusu hissedilirken, görüş mesafesi de oldukça kısaldı. Şehir içerisinde görüş mesafesi bazı yerlerde 500 metre olurken, bazı yerlerde ise 100 metreye kadar düşüyor. Moskova'daki havaalanlarında ise şimdilik bir aksama ve olumsuz bir durum görülmüyor. Havaalanlarında görüş mesafesinin 800 metre olduğu ve şu an için uçakların iniş ve kalkışları için bir engel oluşturmadığı kaydediliyor.

Sıcaklardan bunalan ve üzerine birde duman ile boğuşan Moskovalılar bu durumun ne zaman biteceğini sabırsızlıkla bekliyorlar.

Olumsuz hava şartlarının çalışmayı, uyumayı, gezmeyi hatta yemek yemeyi dahi etkilediğini belirten Moskovalılar, bir an evvel hava durumunun doğal dengesine gelmesini istiyorlar.