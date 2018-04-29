Moskova'ya Kalaşnikof'un yaratıcısının heykeli dikildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da , dünyada en yaygın kullanılan silahlardan Kalaşnikof'un (AK47) yartıcısı Mihail Kalaşnikof'un dev bir heykeli dikildi.

Kalaşnikof'un elinde silahını tuttuğu 9 metrelik heykelin açılışı için düzenlenen askeri törene aralarında Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinksi'nin de bulunduğu üst düzey yetkililer katıldı. Törene katılan bir papaz heykeli kutsadı.

Medinksi konuşmasında, Kalaşnikof'u "Rusya'nın kültürel markası" diye tanımladı.

Papaz Konstantin ise "Bu silahı anavatanı savunmak için yarattı" dedi.

Bir tank komutanı olan Mihail Kalaşnikof, Sovyet askerlerinin silahlarının kalitesiyle ilgili şikayetlerini duymasının ardından AK-47'yi yarattı.

İlk seri üretimi 1947'de yapılan tüfek Kalaşnikof'a Stalin Ödülü ve Kızıl Yıldız ödülü kazandırmıştı.

Günümüzde dünya genelinde 100 milyondan fazla AK-47 kullanımda. Hem düzenli orduların hem de çeşitli isyancı örgütlerin gözde silahı olan Kalaşnikof'un her yıl 250 binden fazla kişiyi öldürmekte kullanıldığı tahmin ediliyor.

Mozambik ve Lübnan Hizbullahı'nın bayraklarında da yer alan tüfek, Zimbabve ve Doğu Timor'un devlet mühürlerinde de görülüyor.

Heykelin dikilmesine ise bazı Moskovalılar ise itiraz etti.

Bölgede yaşayan avukat Dimitri Şabelnikof "Heykel kentin en kalabalık, en çok kullanılan caddesinde ve Rusya'nın kendini düşmanlarla çevrili gören, militarist, neo emperyalist ülke imajını güçlendirecektir. Ben ilke olarak bir Kalaşnikov heykeline karşı değilim. Ama burada, bu şekilde olmamalı" dedi.

Kalaşnikof heykelinin arkasındaki bir başka heykelde de melek Mikail'in bir ejderhayı mızrakla öldürmesi görülüyor.

Her iki heykeli de yapan sanatçı Salavat Şiherbakav heykeldeki mızrağın AK-47'yi temsil ettiğini belirtti ve "Bu iyiliğin kötülük üzerindeki zaferini gösteriyor" diye konuştu.