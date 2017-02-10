T24 LogoT24 Logo
Dünya

Moskova'dan Pekin'e 24 saatte gidilebilecek

Moskova ile Kazan arası yüksek hızlı bir tren yolu inşa edecek

10 Şubat 2017 21:56

Rusya ve Çin'in saatte 400 kilometre hızla gidebilen trenlerin hareket edebileceği ve Moskova ile Pekin arasındaki seyahat süresini 7 günden 24 saate indirecek Moskova-Kazan tren yolunun inşa edeceği belirtildi.

The China Daily gazetesinin aktardığına göre, Rusya ve Çin, saatte 400 kilometre hızla gidebilen trenlerin hareket edebileceği, Moskova ile Kazan arası yüksek hızlı bir tren yolu inşa edecek.

Sputnik'e bilgi veren yüksek hızlı tren yolu uzmanı Wang Mengshu, yolun Rusya'nın başkenti Moskova ile Çin'in başkenti Pekin arasındaki seyahat süresini 7 günden 24 saate indireceğini söyledi.

2020 yılında tamamlanacağı belirtilen tren yolunun İpek Yolu Ekonomik Kuşağı projesi çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ve Rusya'da yeni yatırım imkânları yaratması bekleniyor.

 

ETİKETLER

hızlı trenrusyakazanpekinmoskovarusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24