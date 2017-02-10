Moskova'dan Pekin'e 24 saatte gidilebilecek

Rusya ve Çin'in saatte 400 kilometre hızla gidebilen trenlerin hareket edebileceği ve Moskova ile Pekin arasındaki seyahat süresini 7 günden 24 saate indirecek Moskova-Kazan tren yolunun inşa edeceği belirtildi.

The China Daily gazetesinin aktardığına göre, Rusya ve Çin, saatte 400 kilometre hızla gidebilen trenlerin hareket edebileceği, Moskova ile Kazan arası yüksek hızlı bir tren yolu inşa edecek.

Sputnik'e bilgi veren yüksek hızlı tren yolu uzmanı Wang Mengshu, yolun Rusya'nın başkenti Moskova ile Çin'in başkenti Pekin arasındaki seyahat süresini 7 günden 24 saate indireceğini söyledi.

2020 yılında tamamlanacağı belirtilen tren yolunun İpek Yolu Ekonomik Kuşağı projesi çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini ve Rusya'da yeni yatırım imkânları yaratması bekleniyor.