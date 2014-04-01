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Dünya
Deutsche Welle

Moskova'dan çekilme sinyali

Berlin, Putin'in Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna sınırındaki Rus askerlerinin bir bölümünü geri çekeceğini söylediğini açıkladı.

01 Nisan 2014 01:23


Ukrayna’nın doğu sınırına gönderdiği askeri birliklerle gerilime yol açan Putin'den Avrupalıları biraz olsun rahatlatan bir işaret geldi.

Alman hükümetinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde sınır bölgesindeki Rus askerlerinin bir bölümünü geri çekeceğini söylediği belirtildi.

Rusya'nın ne kadar askerini geri çekeceğine dair ise net bir açıklama yapılmadı. Rusya Savunma Bakanlığı da pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna sınırındaki piyade taburunun misyonunu tamamladığını ve yeniden Volga kıyısındaki Samara bölgesine çekileceğini duyurdu.

Ukrayna da kısa süre önce Rusya'nın sınırdaki birliklerini aşamalı olarak geri çektiğini açıklamıştı.

İstikrarın nasıl sağlanacağı görüşüldü

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Putin ile Merkel'in telefonda, bölgede istikrar sağlanmasına yönelik adımları da görüştüklerini kaydetti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre ise Putin, Ukrayna'da bir anayasa reformuna ilişkin talebini yineledi. Rusya'nın ayrıca Rus nüfusunun yoğun olduğu ve eski Sovyet toprakları olan ülkenin güney ve doğu bölgelerinde daha fazla özerklik talep ettiği belirtiliyor.

Moskova yönetimi, Kırım'da nüfuzunu artırma girişimlerini ise sürdürüyor. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, pazartesi günü bakanlar ve vekillerden oluşan bir heyetle birlikte Kırım'ı ziyeret etti. Simferopol'da bir meclis oturumuna katılan Medvedev, Kırım'ın özel bir ekonomi bölgesi olacağını kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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