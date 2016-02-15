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Dünya
Deutsche Welle

Moskova'dan Ankara'ya ağır suçlamalar

Moskova, Türkiye'nin Suriye'deki YPG güçlerine yönelik operasyonlarını 'provokasyon' olarak değerlendirirerek yeni cihatçı grupları desteklemekle suçladı. Başbakan Davutoğlu da Rusya'yı hedef alan açıklamalar yaptı.

15 Şubat 2016 16:46


Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi, Suriye'de ağır darbeler alarak zarar gören IŞİD'in yerini doldurması için 'yeni cihatçı grupları ve paralı askerleri' desteklemekle suçladı. Moskova'da Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında Türkiye'yi hedef alan sert açıklamalar yapan bakanlık sözcüsü, Moskova'nın gelişmelerden endişe duyduğunu ifade etti.

Sözcü, "Moskova, Türk yönetiminin komşu ülkedeki saldırgan eylemlerine ilişin çok ciddi endişe duyduğunu ifade eder" diye konuştu. Türkiye'nin Kürtleri hedef alan saldırılarının ve ülkenin kuzeyinde Suriye rejimine karşı takındığı tutumun 'provokatif' olduğunu belirten sözcü, "Türkiye'nin provokatif çizgisinin Ortadoğu'da barış ve güvenlik açısından tehdit yarattığını" söyledi.

Davutoğlu: YPG Rusya'nın enstrümanı

Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu da Ukrayna ziyareti öncesinde Rusya'yı suçlayan açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, "Herkesin bunu görmesi lazım. Bugün Türkiye’de PKK, Suriye’de de YPG Rusya’nın açık bir enstrümanıdır. Onun yayılmacı politikalarının piyonlarıdırlar. Bu doğru görülmezse ileride daha başka sıkıntılar doğacak. Rusya, Türkiye’yi sıkıştırabilmek için de bu araçları kullanıyor" dedi.

Türkiye'nin kendi güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alacağını ifade eden Davutoğlu, "Hiçbir ülke Suriye’deki gelişmelerden Türkiye’deki kadar etkilenemez. Dolayısıyla güvenlik tedbirleri almaktan tereddüt etmeyiz" diye sözlerini sürdürdü. Davutoğlu, "Türkiye’nin tavrı eskidendir belli. YPG, Fırat’ın batısına geçmeyecek, Azez’e de yani Afrin’in de doğusuna geçmeyecek. Buralarda ılımlı muhalefet var" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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