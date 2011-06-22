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Dünya

MOSKOVA'DAN "MONTEREY" TEPKİSİ TİFLİS (A.A)

22 Haziran 2011 02:52

-MOSKOVA'DAN "MONTEREY" TEPKİSİ TİFLİS (A.A) - 21.06.2011 - Amerikan donanmasına ait "Monterey" savaş gemisinin, Gürcistan sahil güvenlik birlikleriyle ortak tatbikatlar yapmak amacıyla Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyetinin Batum limanına demir atması, Moskova'nın tepkisine yol açtı. Rus Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, ABD'nin Batum'a ortak tatbikatlar için bir savaş gemisi yollamasının, Washington'un Moskova ile yakınlaşma siyasetiyle "çeliştiği" ifade edildi. Tatbikatların, Rus-Amerikan ilişkilerinin bugün bulunduğu seviyeyle çeliştiği savunulan açıklamada, ABD yetkilileri, Rusya ile  ilişkilerinde daha yapıcı olmaya çağrıldı. Ortak tatbikatların 23 Haziran'da sona ermesi bekleniyor. Daha önce de yine Gürcü sahil güvenlik birlikleriyle ortak tatbikatlar yapmak için Amerikan "Anzio" gemisi Batum limanına demir atmıştı.

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