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Moskova'daki üçlü zirvede İranlı koruma polisleri Türk koruma polisini göz hapsine aldı
"Cevad Zarif'in korumaları en üst düzeyde alarmda"
Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün düzenlenen Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi sırasında bakanların arkasında bekleyen koruma polisleri sıradışı görüntüler verdi. İranlı polisin başını çevirerek sürekli olarak Türk polisine bakması dikkat çekti.
Tesnim Haber Ajansı editörlerinden Hüseyin Dalirian, görüntüleri "Cevad Zarif'in korumaları Türkiye Dışişleri Bakanı'nın korumalarına karşı en üst düzeyde alarmda" notuyla paylaştı.
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