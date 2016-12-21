T24 LogoT24 Logo
Gündem

Moskova'daki üçlü zirvede İranlı koruma polisleri Türk koruma polisini göz hapsine aldı

"Cevad Zarif'in korumaları en üst düzeyde alarmda"

21 Aralık 2016 12:46

Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün düzenlenen Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi sırasında bakanların arkasında bekleyen koruma polisleri sıradışı görüntüler verdi. İranlı polisin başını çevirerek sürekli olarak Türk polisine bakması dikkat çekti.

Tesnim Haber Ajansı editörlerinden Hüseyin Dalirian, görüntüleri "Cevad Zarif'in korumaları Türkiye Dışişleri Bakanı'nın korumalarına karşı en üst düzeyde alarmda" notuyla paylaştı. 

ETİKETLER

Cevad Zarifgüvenliküst düzey alarmdadikkat çekti
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-12-21T12:46:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/moskovadaki-uclu-zirvede-iranli-koruma-polisleri-turk-koruma-polisini-goz-hapsine-aldi,378245","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/moskovadaki-uclu-zirvede-iranli-koruma-polisleri-turk-koruma-polisini-goz-hapsine-aldi,378245"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24