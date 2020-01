Moskova'daki üçlü zirvede İranlı koruma polisleri Türk koruma polisini göz hapsine aldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün düzenlenen Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesi sırasında bakanların arkasında bekleyen koruma polisleri sıradışı görüntüler verdi. İranlı polisin başını çevirerek sürekli olarak Türk polisine bakması dikkat çekti.

Tesnim Haber Ajansı editörlerinden Hüseyin Dalirian, görüntüleri "Cevad Zarif'in korumaları Türkiye Dışişleri Bakanı'nın korumalarına karşı en üst düzeyde alarmda" notuyla paylaştı.

@JZarif security team on high alert suspicious of #Turkey FM security details. watching every move they make pic.twitter.com/qW7UR4168B